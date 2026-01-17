Torbacı Operasyonu: 450 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 450 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ile yakalanan A.B. (22) gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 450 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ile yakalanan A.B. (22) isimli şahıs, gözaltına alınmasının ardından hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.