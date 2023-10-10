Torbacılara ağır darbe: 82 gözaltı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; sokak satıcıları ve torbacılara yönelik helikopter ve İHA destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. 82 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapmak ve kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan ’torbacı’ olarak tabir edilen ’sokak satıcıları’ ile mücadelenin etkinleştirilerek huzur ve güven ortamının kesintisiz olarak sağlanması hedefiyle çok yönlü çalışma yaptı. İl merkezi, Avanos, Gülşehir, Derinkuyu ve Acıgöl ilçeleri ile beldelerde olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İl merkezi, Avanos, Derinkuyu, Acıgöl ilçeleri ile Niğde’de toplam 86 adrese 340 personel, özel harekat timi, helikopter, İHA ve dedektör köpeklerinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 329,759 gram uyuşturucu madde, 233 adet hap, 3 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ile 119 adet fişek ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 82 kişi yakalanırken, bunlardan 42’si ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan gözaltına alındı. 40 şüpheliye ise ’uyuşturucu madde kullanımı’ suçundan işlem yapıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.