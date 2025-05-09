Torbacılara operasyon: 5 şahıs yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik saklandıkları adreslere yapılan operasyonlar sonucunda;

M.A.(32), M.K.(31), A.İ.V.(29), H.B.(37) ve E.Ü.(25) yakalandı.

Narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramalarda ise 3 parça halinde toplam 950,20 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca M.A.(32), M.K.(31), A.İ.V.(29) ve E.Ü.(25) isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.