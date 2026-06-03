Torunu, Mahmud Sami Ramazanoğlu'nu Anlatacak
Torununun dilinden Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s) anlatılacak. Dedesi ile aynı ismi taşıyan Yüksek Mimar Kayserili Mahmud Sami Kirazoğlu, dedesi Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s)'yi anmak üzere bir program düzenliyor.
Program, 5 Haziran Cuma akşamı saat 19.00'da Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğin moderatörlüğünü Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer üstlenecek.
Seyyidi Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı, Erkam Eğitim ve Kayseri Aile Platformu tarafından ortaklaşa organize edilen bu anlamlı programa tüm halk davetlidir.
Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
Saat: 19.00
Yer: Kadir Has Kültür Merkezi, Kayseri
Halkımızın katılımı beklenmektedir.