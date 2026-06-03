Torunu, Mahmud Sami Ramazanoğlu'nu Anlatacak

Torununun dilinden Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s) anlatılacak. Dedesi ile aynı ismi taşıyan Yüksek Mimar Kayserili Mahmud Sami Kirazoğlu, dedesi Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s)'yi anmak üzere bir program düzenliyor.

Torunu, Mahmud Sami Ramazanoğlu'nu Anlatacak

Program, 5 Haziran Cuma akşamı saat 19.00'da Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğin moderatörlüğünü Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer üstlenecek.

Seyyidi Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı, Erkam Eğitim ve Kayseri Aile Platformu tarafından ortaklaşa organize edilen bu anlamlı programa tüm halk davetlidir.

Tarih: 5 Haziran 2026  Cuma
Saat: 19.00  
Yer: Kadir Has Kültür Merkezi, Kayseri

Halkımızın katılımı beklenmektedir.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Ulaşımda Tecritli Bisiklet Yolu Yok
Kayseri'de Ulaşımda Tecritli Bisiklet Yolu Yok
Baki Ersoy, Kayseri'de çöken yolu TBMM gündemine taşıdı
Baki Ersoy, Kayseri'de çöken yolu TBMM gündemine taşıdı
Talas'tan Teknofest'te Başarı Yağmuru
Talas'tan Teknofest'te Başarı Yağmuru
Torunu, Mahmud Sami Ramazanoğlu'nu Anlatacak
Torunu, Mahmud Sami Ramazanoğlu'nu Anlatacak
Argıncık'ta boş evde geceyarısı yangını
Argıncık'ta boş evde geceyarısı yangını
Felahiye Yolundaki Çökme Bölgesinde Çalışmalar Başladı
Felahiye Yolundaki Çökme Bölgesinde Çalışmalar Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!