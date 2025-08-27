Trabzonspor'a tarnsfer olan Mustaf Çiğdem'den Başkan Yalçın'a ziyaret

Talas Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, idari koordinatör Halil Aslan ve kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Mustafa Çiğdem, babası Salih Çiğdem ile Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

SPORCU FABRİKASI MEYVELERİNİ VERİYOR

Burada konuşan Başkan Yalçın, başarılı futbolcuyu tebrik ederek şunları söyledi:

“Altyapımızda yetişip Trabzonspor gibi ülkemizin köklü kulüplerinden birine transfer olan Mustafa Çiğdem’i gönülden kutluyor, gözlerinden ve gönlünden öpüyorum. Bu gurur hepimizin. 6 yıldır bizimle olan Mustafa takımın beyniydi. Ziyarette sporcumuza eşlik eden Kulüp Başkanımız Yunus İloğlu’na, kulüp yöneticilerimize ve değerli velimiz Salih Çiğdem’e de emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda sporcu fabrikamızda 450 futbol kursiyerimiz var. Bunların 270’i lisanslı sporcumuz. İçlerinden Kayserispor ve Şuiçmezspor ile transfer görüşmeli süren oyuncularımızın yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor gibi köklü kulüplerimize transfer olan sporcularımız oldu. Önümüzdeki yıllarda bacasız fabrika olarak yurtdışına vereceğimiz transfer ve diğer ücretleri engelleyecek ve kendi çocuklarımızla onur duyacağımız bir duruma geçmek üzere elimizden geleni yapıyoruz. Hayırlı olsun.”

“TÜRK FUTBOLUNA TALAS BELEDİYESPOR KATKISI SÜRECEK”

Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, altyapının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, Türk futboluna gençlere kazandırmayı sürdürmelerinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“U15’İN BEYNİYDİ”

İdari Koordinatör Halil Aslan, Mustafa Çiğdem’in U15 takımın kaptanı olarak çok iyi temsil ettiğini ifade ederek, “Kendisini inşallah Trabzonspor’un A takımında görmeyi umuyoruz” dedi.

GENÇ YETENEKTEN TEŞEKKÜR

Talas Belediyespor altyapısından çıkarak Trabzonspor’a transfer olan 15 yaşındaki genç yetenek Mustafa Çiğdem de verdiği desteklerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “İnşallah orada da başarılarımın devamı gelecek. Daha iyi olmak için çalışacağım” ifadelerini kullandı.