Trabzonspor - Kayserispor: 4-0
Kayserispor, Süper Ligin 8'nci haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.
Süper Lig’de çıktığı 7 maçta 2 yenilgi 5 beraberlik alan Kayserispor bugün Trabzonspor’a konuk oldu. Kayserispor, sakatlıkları bulunan Jung ve Hosseini sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Kayserispor müsabakayı 4-0’lık skorla kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 6’ncı dakikadında Cardoso’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Denswil’in kafa vuruşunda ağlara giden topu son anda kaleci Onana çelmeyi başardı.
Maçın 12’nci dakikadında sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza yayı civarında Okay’ın sert şutu yerden sekerek ağlarla buluştu: 1-0.
Maçın 65’ncı dakikadında Trabzonspor atağında Oulai’in ortasında Augusto kafa vuruşla golü attı: 2-0.
Maçın 56’ncı dakikasında sağ kanattan Kayserispor savunma arkasına sarkan Zubkov, plaseyle golü attı: 3-0.
Maçın 90+5’nci dakikasında ev sahibi takımın kazandığı penaltıyı kullanan Onuachu farkı 4’e çıkardı: 4-0.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Papara Park
HAKEMLER: Ali Şansalan, Suat Güz, Gökhan Barcın
TRABZONSPOR: Onana - Mustafa (Dk.86 Sikan), Batagov, Savic, Pina, Folcarelli, Okay (Dk.74 Muçi), Augusto (Dk.74 Olaigbe), Oulai (Dk.86 Ozan), Zubkov (Dk.60 Arif), Onuachu
KAYSERİSPOR: Bilal - Abdulsamet (Dk.58 Tuci), Denswil, Carole, Ramazan (Dk.78 Talha), Dorukhan (Dk.58 Nurettin), Opoku (Dk.69 Mane), Benes, Furkan, Cardoso, Onugkha (Dk.78 Burak)
GOLLER: Dk.12 Okay, Dk.53 Augusto, Dk.56 Zubkov, Dk.90+5 Onuachu - penaltıdan (Trabzonspor)
SARI KART: Dorukhan, Bilal, Carole(Kayserispor)