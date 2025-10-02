Trabzonspor - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek
Kayserispor'un Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ilekarşılaşacağı müsabakayaı hakem Ali Şansalan yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 8’inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Trabzonspor’a konuk olacağı maçı Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Suat Güz ile Gökhan Barcın yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Gürcan Hasova görevlendirildi. Ali Şansalan, Kayserispor’un son olarak geçen sezon Galatasaray’a 3-0’lik skorla yendiği maçı yönetmişti.
Süper Ligin 8’inic hafta programı ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde açıklandı;
3 Ekim Cuma
20.00 Antalyaspor – Rizespor: Ozan Ergün,
20.00 Trabzonspor – Kayserispor: Ali Şansalan,
4 Ekim Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği – Alanyaspor: Atilal Karaoğlan,
17.00 Kocaeliaspor – Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe,
20.00 Galatasaray – Beşiktaş: Yasin Kol,
5 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa – Konyaspor: Alper Akarsu
17.00 Fatih Karagümrük – Gazniantep FK: Oğuzhan Çakır,
20.00 Göztepe – Başakşehir: Cihan Aydın,
20.00 Samsunspor – Fenerbahçe: Halil Umut Meler.