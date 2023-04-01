Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda konuk olacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

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  • 01.04.2023 14:20
  • Güncelleme: 01.04.2023 15:03
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Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un bugün deplasmanda konuk olacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak. Bugün saat 16.00’da başlayacak olan maçı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR’da Neslihan Muratdağı ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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