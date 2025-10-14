TRAC Kayseri ile AFAD arasında telsiz haberleşme protokolü imzalandı

  • Haberler
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Kayseri Şubesi, Kayseri Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Telsiz Haberleşme Hizmetlerinde İş Birliği ve Koordinasyon sağlanması amacıyla protokol imzalandığını duyurdu.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Kayseri Şubesi, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile birlikte Kayseri Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Telsiz Haberleşme Hizmetlerinde İş Birliği ve Koordinasyon sağlanması amacıyla protokol imzalandığını duyurarak, “Bu protokol ile hali hazırda yürütmekte olduğumuz Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki görevlerimizin yanında ilimizdeki yürütmüş olduğumuz faaliyetler için pekiştirme ve yapılacak çalışmalara da dayanak olacaktır.Toplantıda, bizlerin de aktif görev aldığı 23.09.2025 tarihinde icra edilen bölgesel tatbikattaki haberleşme konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda destekleri için öncelikle Sn. Valimiz Gökmen ÇİÇEK’e, protokolde imzası ve emeği bulunan Kayseri Vali Yardımcımız Sn. Erkan KAÇMAZ’a, AFAD İl Müdürümüz Sn. Rifat GENÇ’e, Birlik Müdürümüz Sn. Hasan SAY’a, Kayseri Afad Haberleşme Yetkilisi Sn. Kadir GÖVEÇ’e ve il müdürlüğü personellerine, şubemiz ve amatör telsizciler adına teşekkür ediyor, protokolün Kayseri’mize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerinde bulunuldu.

