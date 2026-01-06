  • Haberler
Trafiği tehlikeye sokan araç sürücüsüne 47 bin lira ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda trafiği tehlike atan araç, trafikten men edilirken araç sürücüsüne 47.447 TL cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 4 Ocak 2026 tarihinde “Ters Yönde Seyreden Araç”, “Tomarza istikametinde araç ters yönden ilerliyor” ve  “Osman Ulubaş İlkokulu Önünde Hayasızca Hareketler” konulu ihbarlar ile ilgili çalışma başlattı.

“Ters Yönde Seyreden Araç” ihbarındaki  ilgili araç ve sürücüsü sivil trafik ekipleri tarafından tespit edilirken araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 11.629 TL cezai işlem uygulandı.

“Tomarza istikametinde araç ters yönden ilerliyor” ihbarındaki  ilgili araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 1.246 TL cezai işlem uygulandı.

“Osman Ulubaş İlkokulu Önünde Hayasızca Hareketler” ihbarındaki ilgili araç ve sürücüsü Z.P.(36) isimli şahıs yakalandı. Şahıs hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 47.447 TL cezai işlem uygulanırken, şahsın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve şahıs hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan da gerekli adli işlemler başlatılarak aracı trafikten men edildi.

