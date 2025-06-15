Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan "Erkilet Seyyit Burhanettin Bulvarı üzeri mevzuata aykırı şekilde araç dışında yük taşımak", "Trafik magandası eğlence merkezi Kocasinan Bulvarı olmuş" ve "Yeniköy Mahallesi’nde Trafik İhlali Yapan Araçlar" konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde;

"Erkilet Seyyit Burhanettin Bulvarı üzeri mevzuata aykırı şekilde araç dışında yük taşımak" paylaşımına konu araç tespit edilerek ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 72 TL cezai işlem uygulandı.

"Trafik magandası eğlence merkezi Kocasinan Bulvarı olmuş" paylaşımına konu motosiklet tespit edilerek ve sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 886 TL cezai işlem uygulandı.

"Yeniköy Mahallesi’nde Trafik İhlali Yapan Araçlar" paylaşımına konu 3 araç tespit edildi ve araçların tescil plakalarına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 5 bin 958 TL cezai işlem uygulandı.