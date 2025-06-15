  • Haberler
  • Asayiş
  • Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem

Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 'Trafik magandası eğlence merkezi Kocasinan Bulvarı olmuş' paylaşımına konu motosiklet tespit edilerek ve sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 886 TL cezai işlem uygulandı.

Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan "Erkilet Seyyit Burhanettin Bulvarı üzeri mevzuata aykırı şekilde araç dışında yük taşımak", "Trafik magandası eğlence merkezi Kocasinan Bulvarı olmuş" ve "Yeniköy Mahallesi’nde Trafik İhlali Yapan Araçlar" konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde;

"Erkilet Seyyit Burhanettin Bulvarı üzeri mevzuata aykırı şekilde araç dışında yük taşımak" paylaşımına konu araç tespit edilerek ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam  2 bin 72 TL cezai işlem uygulandı.
"Trafik magandası eğlence merkezi Kocasinan Bulvarı olmuş" paylaşımına konu motosiklet tespit edilerek ve  sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 886 TL cezai işlem uygulandı.
"Yeniköy Mahallesi’nde Trafik İhlali Yapan Araçlar" paylaşımına konu 3 araç tespit edildi ve araçların tescil plakalarına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam  5 bin 958 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Genç: 'Tarım ve hayvancılıkta ülkemiz hızla geriye gidiyor'
Milletvekili Genç: “Tarım ve hayvancılıkta ülkemiz hızla geriye gidiyor”
LGS sınavına geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
LGS sınavına geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
ASKON Genel Başkanı Aydın, 'Zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor'
ASKON Genel Başkanı Aydın, “Zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor”
Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem
Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem
Gül, Arıkan ve Davutoğlu D-8'in 28'inci kuruluş yıldönümünde bir araya geldi
Gül, Arıkan ve Davutoğlu D-8’in 28’inci kuruluş yıldönümünde bir araya geldi
Kayseri Gündem'den Dr. Resul Coşkun, Üç Dalda Aday Gösterildi!
Kayseri Gündem’den Dr. Resul Coşkun, Üç Dalda Aday Gösterildi!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!