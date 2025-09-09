Trafiği tehlikeye sokan sürücülere cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Tehlikeli Şerit Değiştirme” paylaşımına konu araç tespit edilerek araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 153 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan "OSB’de tehlikeli yolculuk" paylaşımına konu araç da tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 10 bin 535 lira cezai işlem uygulandı.

Bir diğer konu olan “Zümrüt Mahallesinde gece saatlerinde yüksek sesli müzik ile çevreye rahatsızlık veriyor” paylaşımına konu araç ise tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 lira cezai işlem uygulandı.