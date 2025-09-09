  • Haberler
Trafiği tehlikeye sokan sürücülere cezai işlem uygulandı

Kayseri'de trafik ekiplerince 'Tehlikeli Şerit Değiştirme', 'OSB'de tehlikeli yolculuk' ve 'Zümrüt Mahallesinde gece saatlerinde yüksek sesli müzik ile çevreye rahatsızlık veriyor' Konulu paylaşımlar ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. 'OSB'de tehlikeli yolculuk' paylaşımına konu araç tespit edilerek sürücüsüne toplam 10 bin 535 lira cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Tehlikeli Şerit Değiştirme” paylaşımına konu araç tespit edilerek  araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 153 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan "OSB’de tehlikeli yolculuk" paylaşımına konu araç da tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 10 bin 535 lira cezai işlem uygulandı.

Bir diğer konu olan “Zümrüt Mahallesinde gece saatlerinde yüksek sesli müzik ile çevreye rahatsızlık veriyor” paylaşımına konu araç ise tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

