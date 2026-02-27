Trafik cezalarında yeni dönem

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek.

Tescil belgesi ve plakası olmadan araçlarını trafiğe çıkaran sürücülere uygulanan idari para cezası 46 bin liraya çıkarılacak. Hurda kaydı bulunan araçları kullananlara da 46 bin lira para cezası kesilecek.

Tescilli bir aracı plaka takmadan kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacak, araç ise 30 gün boyunca trafikten men edilecek.

Başka araca ait, sahte ya da usulsüz plakayı takan veya kullananlara 140 bin lira idari para cezası verilecek. Sürücü belgeleri 30 günlüğüne geri alınacak, araç ise 30 gün trafikten men edilebilecek.

Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara 40 bin lira ceza kesilecek. Ehliyeti geçici olarak geri alınmasına ya da iptal edilmesine rağmen araç kullananlara ise 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, aracı kullanmasına izin veren işletene de plaka üzerinden 40 bin lira ceza verilecek.

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti geri alınmış ya da iptal edilmiş olmasına rağmen direksiyon başına geçenlere 200 bin lira ceza uygulanacak. Aracı kullandıran işletene de 40 bin lira para cezası kesilecek.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza verilecek; ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları 30 gün trafikten men edilebilecek. Bu nedenle ehliyeti alınan sürücüler, psikoteknik değerlendirmeden geçtikten sonra belgelerini geri alabilecek.

Trafik ekiplerinin uyarılarına uymayanlara 3 bin lira, kırmızı ışıkta geçenlere 5 bin lira ceza kesilecek. Trafik levha ve işaretlerine aykırı davrananlara ise 1.000 lira idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlalinin bir yıl içinde tekrarı halinde cezalar kademeli artacak; ikinci ihlalde 10 bin liradan başlayıp altıncı ihlalde 80 bin liraya kadar çıkacak.

“Dur” ihtarına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza kesilecek; ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek. Kırmızı ışık ihlaliyle kazaya neden olanların ehliyetine 60 gün el konulacak. Bir yıl içinde kırmızı ışığı 3, 4 ve 5 kez ihlal edenlerin ehliyetleri sırasıyla 30, 60 ve 90 gün geri alınacak. Belgeler, süre sonunda psikoteknik değerlendirme şartıyla iade edilecek.