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Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 175 öğrenciye eğitim verildi

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında jandarma ekipleri tarafından 175 öğrenciye trafik güvenliğiyle ilgili eğitim verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 175 öğrenciye eğitim verildi

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Sarıoğlan İlçesi Palas İmamhatip Ortaokulu ile Palas Ortaokulunda toplamda 175 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi, fermuar tekniği ile yol verme ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda yer aldı. Ayrı trafik güvenliği uygulamalı olarak anlatıldı.

Haber Merkezi

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