Trafik denetimlerinde 3 ayrı ihlale yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğini ihlal eden sürücüler tespit edildi. Bu kapsamda "Mürekkep Balığı Karada.!" paylaşımı ile "Kocasinan Bulvarında Bir Şahsın Alkollü Araç Kullandığı" ve “Uygulama Noktasında Dur İkazına Uymayan Sürücü” konulu ihbarlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde;"Mürekkep Balığı Karada.!" paylaşımına konu olan araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi, araç sürücüsüne ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 lira cezai işlem uygulandı; ayrıca aracın egzoz arızasının giderilmesi için araç 7 gün trafikten men edildi.

"Kocasinan Bulvarında Alkollü Araç Sürücüsü" ihbarına konu araç ve sürücüsü tespit edildi, U.D. (24) alkolmetre cihazı ile ölçüm yapılmak istendi ancak kabul etmedi. Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 66 bin 78 lira cezai işlem uygulandı, şahsın sürücü belgesine 2 yıl el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Öte yandan “Uygulama Noktasında Dur İkazına Uymayan Sürücü” ihbarına konu araç tespit edildi, aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 12 bin 427 lira cezai işlem uygulandı ve araç trafikten men edildi.