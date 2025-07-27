Trafik denetimlerinde 361 sürücüye ceza

Kayseri'de polis ekiplerince egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 361 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde 361 sürücüye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde abartı  egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 43 araç-sürücüye alkollü araç kullanmak, 117 araç-sürücüye sürücü belgesiz-geçersiz araç kullanmak, 42 araç-sürücüye kırmızı ışık ihlali, 91 araç-sürücüye cep telefonu, 7 araç-sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 2 araç-sürücüye drift yapmak, 89 araç-sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 2 araç-sürücüye ışık donanımı 10 araç-sürücüye modifiyeli araçtan cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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