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Trafik denetimlerinde en fazla ceza cep telefonu kullanan sürücülere kesildi

Kayseri'de polis ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 79 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 218 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 452 araç/sürücüye cep telefonu, 9 araç/sürücüye drift yapmak, 38 araç/sürücüye makas atma maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde en fazla ceza cep telefonu kullanan sürücülere kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift,  makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 79 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 307 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 218 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 452 araç/sürücüye cep telefonu, 18 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 9 araç/sürücüye drift yapmak, 38 araç/sürücüye makas atma, 161 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 15 araç/sürücüye ışık donanımı ve 48 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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