Trafik denetimlerinde en fazla ceza cep telefonu kullanan sürücülere kesildi
Kayseri'de polis ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 79 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 218 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 452 araç/sürücüye cep telefonu, 9 araç/sürücüye drift yapmak, 38 araç/sürücüye makas atma maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 79 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 307 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 218 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 452 araç/sürücüye cep telefonu, 18 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 9 araç/sürücüye drift yapmak, 38 araç/sürücüye makas atma, 161 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 15 araç/sürücüye ışık donanımı ve 48 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.