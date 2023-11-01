Trafik ekipleri 1 ayda 116 bin 285 aracı kontrol etti

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent geneli yapılan uygulamalarda, 116 bin 285 araç kontrol edildi. Eksiği veya kural ihlali tespit edilen 90 bin 260 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 652 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 1 bin 159 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

KOCASİNAN

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise; 62 bin 640 şahıs ve 26 bin 693 araç kaydı soruldu. 12 yakalama hacizli oto, 5 çalıntı oto, 6 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı bisiklet yakalandı.128 faili meçhul olay aydınlatıldı, 99 faili firar şahıs yakalandı. 153 aranan şahıs yakalandı, 82 bakaya işlemi yapıldı, 14 kayıp şahıs bulundu. 14 şahsa Kabahatler Kanunu’na muhalefet etmekten işlem yapıldı. 5 ruhsatsız tabanca,12 kurusıkı tabanca, toplam 293 fişek, 19 bıçak yakalandı.

MELİKGAZİ

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda da; 144 bin 235 şahıs ve 66 bin 218 araç kaydı sorgulandı. 190 aranan şahıs yakalandı. 23 yakalama hacizli oto, 12 çalıntı oto-motosiklet yakalandı. 53 faili meçhul olay aydınlatılıp 61 faili firar şahıs yakalandı. 27 şahıs hırsızlıktan suçüstü yakalandı. 83 kayıp şahıs bulundu, 35 şahsa bakaya işlemi yapıldı, 203 şahsa Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıldı. 4 ruhsatsız tabanca, 19 tüfek, 29 kurusıkı tabanca, 323 fişek, 13 bıçak ele geçirildi.