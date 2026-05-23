Trafik ekipleri bayram öncesi otogarda: 'Emniyet kemeri hayat kurtarır'

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik ekipleri denetim ve bilgilendirme çalışmalarını artırdı. Kent genelinde yapılan uygulamalarda sürücülere ve yolculara trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunulurken, özellikle emniyet kemeri kullanımının hayati önemi vurgulanıyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan komiser ise, “ Kayseri trafik denetleme şube müdürlüğü personeli olarak kurban bayramı tatili süresince tüm yol kullanıcılarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında yürütülmesi amacıyla otogarda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimler yapıyoruz. Bayram tatili sebebiyle sehirler arası yolculuk yapacak insanlarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak için yolculukları süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yaparak, emniyet kemerlerini takmalarını sağlamaktayız denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve sürücülerin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, il genelinde emniyet mudurlugu ve trafik denetleme şube müdürlüğü olarak yoğun caba harcamaktayız. Vatandaşlarımıza kazasız, belasız ve hayırlı yolculuklar diliyor; aileleriyle, sevdikleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bayram diliyorum” şeklinde konuştu.