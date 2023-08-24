Trafik ekipleri bir gecede bin 90 araç denetledi
Kayseri'de trafik ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sonucunda bir gecede 3 bin 420 şahıs sorgulanırken bin 90 araç da denetlendi.
- 24.08.2023 13:08
- Güncelleme: 24.08.2023 13:08
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin 23 Ağustos Çarşamba günü 21.30-00.30 saatleri arasında, 400 personel ile 52 farklı noktada yaptığı denetleme kapsamında; 3 bin 420 şahıs sorgulanırken bin 90 araç, 33 umuma açık yer, 45 park alanı ve bahçe denetlendi.
1ha
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