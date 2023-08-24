Trafik ekipleri bir gecede bin 90 araç denetledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin 23 Ağustos Çarşamba günü 21.30-00.30 saatleri arasında, 400 personel ile 52 farklı noktada yaptığı denetleme kapsamında; 3 bin 420 şahıs sorgulanırken bin 90 araç, 33 umuma açık yer, 45 park alanı ve bahçe denetlendi.