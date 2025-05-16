Trafik ekiplerince 141 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı
Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 141 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 201 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 82 araç/sürücüye modifiyeli araç suçlarından cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 141 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 430 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 268 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 645 araç/sürücüye cep telefonu, 27 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 4 araç/sürücüye drift yapmak, 55 araç/sürücüye makas atma, 201 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 5 araç/sürücüye ışık donanımı, 82 araç/sürücüye modifiyeli araç suçlarından cezai işlem uygulandı.