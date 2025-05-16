  • Haberler
  • Asayiş
  • Trafik ekiplerince 141 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı

Trafik ekiplerince 141 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı

Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 141 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 201 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 82 araç/sürücüye modifiyeli araç suçlarından cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerince 141 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı  egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 141 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 430 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 268 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 645 araç/sürücüye cep telefonu, 27 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 4 araç/sürücüye drift yapmak, 55 araç/sürücüye makas atma, 201 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 5 araç/sürücüye ışık donanımı, 82 araç/sürücüye modifiyeli araç suçlarından cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Erciyes'in yıllık ekonomimize katkısı 200 milyon euro'
“Erciyes'in yıllık ekonomimize katkısı 200 milyon euro”
Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ne kapalı pazar yapılacak
Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ne kapalı pazar yapılacak
Milletvekili Genç'ten Bakan Yumaklı'ya pestisit sorusu
Milletvekili Genç’ten Bakan Yumaklı’ya pestisit sorusu
Trafik ekiplerince 141 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı
Trafik ekiplerince 141 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı
Dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Bakan Yumaklı, 'Aspir bizim stratejik ürünlerimizin arasında yer alıyor'
Bakan Yumaklı, “Aspir bizim stratejik ürünlerimizin arasında yer alıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!