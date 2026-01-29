Trafik güvenliğini tehdit eden sürücüye yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Talas Tekden Koleji yolunda plakaları kapalı iki motosikletli trafikte makas atarak ilerliyor ve egzoz açıp çevreyi rahatsız ediyor”, “Tehlikeli yolculuk”, “Drift atamadı ama kaldırımdan zıpladı” ve “Mimar Sinan O.S.B. giriş kavşağında kırmızı ışık ihlali yapılmıştır” konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; “Talas Tekden Koleji yolunda plakaları kapalı iki motosikletli trafikte makas atarak ilerliyor ve egzoz açıp çevreyi rahatsız ediyorlar” paylaşımına konu 2 motosiklet ve sürücüleri sivil trafik ekiplerince tespit edildi ve motosiklet sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 32 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. “Tehlikeli yolculuk” ve “Drift atamadı ama kaldırımdan zıpladı” paylaşımlarına konu aynı araç, sürücüsü ve açılır tavandan çıkarak seyahat eden yolcusu sivil trafik ekiplerince tespit edilerek, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 60 bin 709 lira cezai işlem uygulanarak, sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü ve açılır tavandan dışarı çıkarak seyahat eden yolcu hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. “Mimar Sinan O.S.B. giriş kavşağında kırmızı ışık ihlali yapılmıştır” paylaşımına konu araç sivil trafik ekiplerince tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 719 lira cezai işlem uygulandı.