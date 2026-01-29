  • Haberler
  • Gündem
  • Trafik güvenliğini tehdit eden sürücüye yüklü ceza

Trafik güvenliğini tehdit eden sürücüye yüklü ceza

Kayseri'de trafik ekiplerince 'Tehlikeli yolculuk' ve 'Drift atamadı ama kaldırımdan zıpladı' paylaşımlarına konu aynı araç, sürücüsü ve açılır tavandan çıkarak seyahat eden yolcusu sivil trafik ekiplerince tespit edilerek, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 60 bin 709 lira cezai işlem uygulanarak, sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü ve açılır tavandan dışarı çıkarak seyahat eden yolcu hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Trafik güvenliğini tehdit eden sürücüye yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Talas Tekden Koleji yolunda plakaları kapalı iki motosikletli trafikte makas atarak ilerliyor ve egzoz açıp çevreyi rahatsız ediyor”, “Tehlikeli yolculuk”, “Drift atamadı ama kaldırımdan zıpladı” ve “Mimar Sinan O.S.B. giriş kavşağında kırmızı ışık ihlali yapılmıştır” konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; “Talas Tekden Koleji yolunda plakaları kapalı iki motosikletli trafikte makas atarak ilerliyor ve egzoz açıp çevreyi rahatsız ediyorlar” paylaşımına konu 2 motosiklet ve sürücüleri sivil trafik ekiplerince tespit edildi ve motosiklet sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 32 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. “Tehlikeli yolculuk” ve “Drift atamadı ama kaldırımdan zıpladı” paylaşımlarına konu aynı araç, sürücüsü ve açılır tavandan çıkarak seyahat eden yolcusu sivil trafik ekiplerince tespit edilerek, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 60 bin 709 lira cezai işlem uygulanarak, sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü ve açılır tavandan dışarı çıkarak seyahat eden yolcu hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. “Mimar Sinan O.S.B. giriş kavşağında kırmızı ışık ihlali yapılmıştır” paylaşımına konu araç sivil trafik ekiplerince tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 719 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İstikbal, 800 metrekarelik alanıyla İstanbul Mobilya Fuarı'nda yerini aldı
İstikbal, 800 metrekarelik alanıyla İstanbul Mobilya Fuarı'nda yerini aldı
ASPİLSAN Enerji, World Defense Show 2026'da Küresel Vizyonunu Sergiliyor
ASPİLSAN Enerji, World Defense Show 2026’da Küresel Vizyonunu Sergiliyor
Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı
Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı
Saadet Partisi'nden videolu mesaj: 'Çözüm, irade ister'
Saadet Partisi’nden videolu mesaj: “Çözüm, irade ister”
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker'den yanlış uygulamalar ve 'üstenci dil' tepkisi
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker'den yanlış uygulamalar ve 'üstenci dil' tepkisi
Yola aniden çıkan araç kazaya neden oldu
Yola aniden çıkan araç kazaya neden oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!