Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yüklü ceza
Kayseri'de polis ekiplerince hatalı park, tehlikeli şerit değiştirme ve makas atarak ilerleme gibi konular üzerine gerçekleştirilen çalışmada sürücüler tespit edilerek toplamda 12 bin 427 lira cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Beyazşehir’de okul önünde hatalı park yapan sürücü tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 993 lira cezai işlem uygulandı.
Öte yandan Şehit Komandalar Caddesi’nde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren araç tespit edilerek sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca Talas Bulvarı’ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken makas atarak ilerleyen araç tespit edilerek sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı.