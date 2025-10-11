  • Haberler
  • Gündem
  • Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yüklü ceza

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yüklü ceza

Kayseri'de polis ekiplerince hatalı park, tehlikeli şerit değiştirme ve makas atarak ilerleme gibi konular üzerine gerçekleştirilen çalışmada sürücüler tespit edilerek toplamda 12 bin 427 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Beyazşehir’de okul önünde hatalı park yapan sürücü tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam  993 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Şehit Komandalar Caddesi’nde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren araç tespit edilerek sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca Talas Bulvarı’ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken makas atarak ilerleyen araç tespit edilerek sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Beğendik Bağları Cinayetinin Katili Bulundu: Vahşi Batı gibi cinayet
Beğendik Bağları Cinayetinin Katili Bulundu: Vahşi Batı gibi cinayet
Paris'te Diplomasi ve İşbirliği Temasları: Hulusi Akar'dan Fransa'da Yoğun Görüşme Trafiği
Paris’te Diplomasi ve İşbirliği Temasları: Hulusi Akar’dan Fransa’da Yoğun Görüşme Trafiği
Milletvekili Çopuroğlu, 'Gençlerin tarıma alışabilmesi için 81 ilde okullara bahçe yapılacak'
Milletvekili Çopuroğlu, “Gençlerin tarıma alışabilmesi için 81 ilde okullara bahçe yapılacak”
Milletvekili Çopuroğlu, 'Özgür Bey bizi takip etsin, hayatında çok şey değişir'
Milletvekili Çopuroğlu, “Özgür Bey bizi takip etsin, hayatında çok şey değişir”
Narko-Okul uygulamasında 14 kişi sorgulandı
Narko-Okul uygulamasında 14 kişi sorgulandı
PFDK'dan Erciyes 38 FK'ya 'çirkin ve kötü tezahürat' cezası
PFDK’dan Erciyes 38 FK’ya ‘çirkin ve kötü tezahürat’ cezası
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!