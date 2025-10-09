Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere 16 bin liralık cezai işlem

  • Haberler
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Ters yönden ilerleyen araç trafiği tehlikeye soktu', 'O kaldırımı kullanmak kimsenin aklına gelmemişti' ve 'Fazla Yolcu Taşıyan Servis Aracı' ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde 'Ters yönden ilerleyen araç trafiği tehlikeye soktu' paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı.

“O kaldırımı kullanmak kimsenin aklına gelmemişti” paylaşımına konu araç da tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin 160 lira cezai işlem uygulandı.

öte yandan “Fazla Yolcu Taşıyan Servis Aracı” paylaşımına konu araç da tespit edilerek araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin 756 lira cezai işlem uygulandı.

