Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Motorsikletle tehlikeli hareketler" ve "Engelli Rampasına Park Eden Sürücü" paylaşımları ve "Bir şahsın alkollü olarak olarak araç kullandığı" ile ilgili gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde; "Motorsikletle tehlikeli hareketler" paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 837 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan "Engelli Rampasına Park Eden Sürücü" konusunda araç ve sürücüsü de tespit edildi, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 993 lira cezai işlem uygulandı.



Ayrıca "Bir şahsın alkollü olarak olarak araç kullandığı" ihbarına konu araç ve sürücüsü tespit edildi, İ.S.’ye (25) alkolmetre cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda 2,00 promil alkollü olduğu tespit edildi ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 58 bin 198 lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yaptığı GBT sorgusunda ise İ.S. hakkında "Basit Yaralama" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararının bulunduğu tespit edilerek hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.