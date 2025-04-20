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Trafik ihlali yapan 2 sürücüye toplam 17 bin 703 lira cezai işlem

Kayseri'de 'Çocuklar kasada eşyaların üzerinde yorum sizin' ve 'Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde ters yönde seyreden araç' başlıklı paylaşımlar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, iki araca toplam 17 bin 703 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik ihlali yapan 2 sürücüye toplam 17 bin 703 lira cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Çocuklar kasada eşyaların üzerinde yorum sizin” ve “Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde ters yönde seyreden araç” konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; “Çocuklar kasada eşyaların üzerinde yorum sizin” paylaşımına konu araç tespit edildi. Araç tescil plakasına, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 8 bin 436 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan “Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde ters yönde seyreden araç” paylaşımına konu araç da ekiplerce tespit edildi. Araç sürücüsüne, Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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