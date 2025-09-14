Trafik ihlalleri cezasız kalmadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan "Erkilet Bulvarı’nda Makas Şov” ve “Tehlikeli Yolculuk” konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; "Erkilet Bulvarı’nda Makas Şov” paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı. “Tehlikeli Yolculuk” paylaşımına konu araç da tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 8 bin 463 lira cezai işlem uygulandı.