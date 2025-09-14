Trafik ihlalleri cezasız kalmadı

Kayseri'de trafik ekiplerince 'Erkilet Bulvarı'nda Makas Şov' paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı. 'Tehlikeli Yolculuk' paylaşımına konu araç da tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 8 bin 463 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik ihlalleri cezasız kalmadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan "Erkilet Bulvarı’nda Makas Şov” ve “Tehlikeli Yolculuk” konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; "Erkilet Bulvarı’nda Makas Şov” paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira  cezai işlem uygulandı. “Tehlikeli Yolculuk” paylaşımına konu araç da tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 8 bin 463 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Okandan: 'ÇKS'ye kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile 98 arasında zarar tespit edilmiştir'
Başkan Okandan: "ÇKS'ye kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile 98 arasında zarar tespit edilmiştir"
Hacılar'da hizmet ve eğitim gündemiyle muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Hacılar’da hizmet ve eğitim gündemiyle muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Sindirim probleminde laktoza dikkat: Laktozun zararları neler?
Sindirim probleminde laktoza dikkat: Laktozun zararları neler?
Mimar Sinan eseri: Mağlova Kemeri
Mimar Sinan eseri: Mağlova Kemeri
Zirai dondan etkilenen çiftçilere yapılacak destek ödeme tutarı belli oldu
Zirai dondan etkilenen çiftçilere yapılacak destek ödeme tutarı belli oldu
Argıncık Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı koordinatları kesinleşti
Argıncık Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı koordinatları kesinleşti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!