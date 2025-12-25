Trafik ihlallerinde en fazla ceza cep telefonu kullanımı maddesinden uygulandı
Kayseri'de trafik ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 633 araç/sürücüye cep telefonu, 309 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 192 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 34 araç/sürücüye modifiyeli araç, 192 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 35 araç/sürücüye makas atma, 309 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 120 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 7 araç/sürücüye ışık donanımı, 2 araç/sürücüye drift yapmak, 195 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 633 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.