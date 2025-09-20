Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı zorunluluğu: Sürücülerin dikkat etmesi gerekenler

Kaza sonrası kaza tespit tutanağının tutulmasında izlenecek yollar hakkında bilgiler veren Sürücü Kursu Yöneticisi Oğuzhan Göçmen,” Maddi hasar sonrası olay yerinde, araçtan hemen indikten sonra karşı tarafa geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra, eğer aracımızda varsa ki biz bulundurulmasını öneriyoruz kaza tespit tutanağını tutmamız önemli. Eğer karşı tarafta da tutanak bulunursa, bu çok daha iyi olacaktır. Bu iki maddi hasarlı trafik kazasında, her iki taraf da kendine ait tutanağı alabilir. Biz kendi tutanağımızı, karşı taraf ise kendi tutanağını alabilir” dedi.



Özellikle büyük şehirlerde artan trafik yoğunluğu ile sürücü ve yayaların dikkatsizliği ile birleştiğinde trafik kazaları kaçınılmaz hale gelmektedir. Eğer olası bir kazada herhangi bir yaralanma veya ölüm durumu yoksa hasarı resmiyete uygun bir şekilde gidermek için kaza yapan kişiler arasında kaza tespit tutanağı tutulması gerekiyor.

Kaza sonrası kaza tespit tutanağının tutulmasında izlenecek yollar hakkında bilgiler veren Sürücü Kursu Yöneticisi Oğuzhan Göçmen, “Maddi hasar sonrası olay yerinde, araçtan hemen indikten sonra karşı tarafa geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra, eğer aracımızda varsa ki biz bulundurulmasını öneriyoruz kaza tespit tutanağını tutmamız önemli. Eğer karşı tarafta da tutanak bulunursa, bu çok daha iyi olacaktır. Bu iki maddi hasarlı trafik kazasında, her iki taraf da kendine ait tutanağı alabilir. Biz kendi tutanağımızı, karşı taraf ise kendi tutanağını alabilir. Ortak bir paydada buluştuktan ve birbirimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra, A ve B kişileri olarak tutanağı doldurmaya başlayabiliriz. Tutanak öncesinde, kaza yerinin fotoğrafını çekmek, mümkünse videosunu çekmek, etrafın videosunu veya kamera kaydını almak faydalı olacaktır. İnsanların birbirlerini garantiye almak açısından bu tür kayıtları yapmaları önemli olabilir. Sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda ise şu adımları takip edebiliriz. Birbirlerinin sigorta poliçelerinin olması zorunludur, bu yüzden bu iki poliçenin de alınması çok önemlidir.Kendi ehliyetlerinin fotokopilerini almak, yoksa resimlerini çekmek gereklidir. Bu bilgilerin karşılıklı olarak sigorta şirketlerine gönderilmesi zorunlu olmalıdır.Bu iki belgeyi hazırladıktan sonra, A ve B kişileri olarak tutanağı doldurabiliriz. Kaza tarihini ve saatini doğru bir şekilde yazdıktan sonra, çarpışmanın aracın hangi kısmında olduğunu belirtmeliyiz.En önemli kısımlardan biri de sürücü görüşleridir. Sürücü görüşlerini açık ve net bir şekilde yazmak çok önemlidir.Son olarak, her iki taraf da tutanak üzerinde ıslak imza atmalıdır. İmzalar atıldıktan sonra, tutanak bir taraf tarafından diğer tarafa verilmelidir. Ardından, sigorta şirketlerine bu belgeler iletilmelidir.Bu işlemler tamamlandıktan sonra, sigorta şirketleri süreci başlatacak ve yaklaşık üç gün veya bir hafta içinde eksper değerlendirmeleri yapılacaktır. Eğer ölümlü veya yaralanmalı bir kaza olursa, ne yapılması gerektiği farklıdır. Bu durumda direkt olarak 112 Acil Servis'e başvurulmalı ve olay yerinde polise bildirilmelidir. Ölümlü veya yaralanmalı kazalar, maddi hasarlı değil, daha ciddi bir durumdur. Bu durumda polis olay yerine gelir ve tutanağını tutar. Ardından, süreç adli bir sürece dönüşür” diye konuştu.