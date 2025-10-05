Trafik kazası sonrası bıçaklı kavga 1 kişi yaralandı
Talas ilçesi Bahçelievler mahallesinde meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.
Kaza, Talas ilçesi Bahçelievler mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı istikamette giden iki araç birbiriyle çarpıştı. Kaza sonrası iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.