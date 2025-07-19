Trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kayseri - Sivas yolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kayseri - Sivas yolu Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinde 2 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik yaralıların ve araçların olay yerinden alınması ise normale döndü.

Haber Merkezi

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