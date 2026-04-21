Trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki Selmanur, hayatını kaybetti

Kaza, 11 Nisan 2026 tarihinde akşam saatlerinde Sivas Caddesi Tuna kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ebeveyn kontrolünde olan 6 yaşındaki Selmanur Akgül'e araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 6 yaşındaki Selmanur, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bir haftadır hastanede tedavi gören Selmanur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Selmanur'un ailesi, organlarının bağışlandığını açıkladı.