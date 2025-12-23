  • Haberler
  • Gündem
  • Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, hayatını kaybeden Berkay Polat Mergen(18), son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü M.Ö. (41) yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Berkay Polat Mergen’e (18) çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mergen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

18 yaşındaki gencin cenazesi bugün Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı
Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı
YÖK 2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı: ERÜ 2 göstergede Birinci
YÖK 2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı: ERÜ 2 göstergede Birinci
Kayseri'nin Yapı Güvenliği İçin Bilimsel Adım: Hızlı Tarama Yöntemi
Kayseri'nin Yapı Güvenliği İçin Bilimsel Adım: Hızlı Tarama Yöntemi
Geleceğin Kodları Talas'ta Yazılıyor
Geleceğin Kodları Talas'ta Yazılıyor
Kayseri Bilim Merkezi'nde Sağlık Alanında Akademik Destek
Kayseri Bilim Merkezi'nde Sağlık Alanında Akademik Destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!