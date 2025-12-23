Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz gün Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, hayatını kaybeden Berkay Polat Mergen(18), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü M.Ö. (41) yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Berkay Polat Mergen’e (18) çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mergen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
18 yaşındaki gencin cenazesi bugün Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.