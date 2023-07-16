Trafik kazasında hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta tatil dönüşü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 16.07.2023 13:33
  • Güncelleme: 16.07.2023 13:33
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Trafik kazasında hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta tatil dönüşü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 05.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu şehir geçişi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı kavşağında meydana geldi. Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan Emrah Gürbüz idaresindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon, kavşağa girmekte olan Engin Polat idaresindeki 58 T 0979 plakalı ticari taksiye çarparak önünde sürükledi. Kazada taksi sürücüsü ile tatil için Alanya’dan memleketleri Sivas’a gelip, evlerine gitmek için otogardan taksiye binen Abdulkadir Ünsal (45), Zeynep Ünsal (37) ve Bilge Ünsal (12) hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Lise Müdürü Abdulkadir Ünsal, anaokulu öğretmeni olan eşi Zeynep ve kızları Bilge Ünsal için bugün Ayyıldız Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, aile yakınları ve il protokolü katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ünsal ailesinin cenazeleri Yukarı Tekke Mezarlığı’na defnedildi.

İHA

Kayseri Gündem
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