Trafik kazasında ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Dün trafik kazasında yaşamını yitiren anne ile oğlu bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.
Kaza dün saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana geldi. Kazada 2 araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki aracın karıştığı kazada 24 yaşındaki Efe Egemen Erman ile annesi 48 yaşındaki Devrim Erman olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler morga kaldırılırken 4 yaralı ambulans ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 42 yaşındaki Devrim Erman hastanede tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren araç sürücüsü Efe Egemen Erma ile annesi Devrim Erman’ın cenazesi Hulusi Akar Bulvarı’nda kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta bulunan kabristana defnedildi.