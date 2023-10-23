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Trafik kazasında yaşamını yitiren milli sporcu Buket Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren milli sporcu Buket Kaya, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
- 23.10.2023 14:31
- Güncelleme: 23.10.2023 15:13
Dün gece saat 23.30’da Nalçık Bulvarı’ında meydana gelen kazada R.Ö. idaresindeki otomobil K.Ö. yönetimindeki TIR’a arkadan vurdu. R.Ö.’nün kullandığı otomobil refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çapmanın etkisiyle araç sürücüsü R.Ö. ile yolculardan M.T. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken araçta bulunan milli sporcu Buket Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Adli Tıp Morguna kaldırılan Buket Kaya cenazesi ailesine teslim edildi. Buket Kaya’nın naaşı öğle namazına müteakip Talas Dedeoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığına defnedildi. Milli sporcu Buket Kaya, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisiydi.