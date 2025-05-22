Trafik kuralarına uymayan bin 602 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Toplamda bin 602 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan bir haftalık çalışmalar neticesinde; 97 araç sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 314 araç sürücüye sürücü belgesiz geçersiz araç kullanmaktan, 355 araç sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 490 araç sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 21 araç sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 9 araç sürücüye drift yapmaktan, 49 araç sürücüye makas atmaktan, 196 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten,9 araç sürücüye uygunsuz ışık donanımından, 62 araç sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, toplamda bin 602 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.