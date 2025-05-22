  • Haberler
  • Asayiş
  • Trafik kuralarına uymayan bin 602 sürücüye cezai işlem uygulandı

Trafik kuralarına uymayan bin 602 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Toplamda bin 602 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Trafik kuralarına uymayan bin 602 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan bir haftalık çalışmalar neticesinde; 97 araç sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 314 araç sürücüye sürücü belgesiz geçersiz araç kullanmaktan, 355 araç sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 490 araç sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 21 araç sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 9 araç sürücüye drift yapmaktan, 49 araç sürücüye makas atmaktan, 196 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten,9 araç sürücüye uygunsuz ışık donanımından, 62 araç sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, toplamda bin 602 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Şeker Fabrikası Çalışanlarına Güvence: Ömer Demir'den Birlik ve Destek Mesajı
Kayseri Şeker Fabrikası Çalışanlarına Güvence: Ömer Demir’den Birlik ve Destek Mesajı
Pusatlı'da Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı esecek
Pusatlı’da Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı esecek
Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 sergisi gerçekleştirildi
Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK 4006 sergisi gerçekleştirildi
Limon fiyatları yükselişe geçti
Limon fiyatları yükselişe geçti
Kayseri Fen Lisesi Öğrencileri Tarihi Noktada Gezi ve Bilgi Aldı
Kayseri Fen Lisesi Öğrencileri Tarihi Noktada Gezi ve Bilgi Aldı
Başkan Esat Öztürk'ten Türkiye Diyanet Vakfı'na Kurban Bağışı ve Su Kuyusu Desteği
Başkan Esat Öztürk’ten Türkiye Diyanet Vakfı’na Kurban Bağışı ve Su Kuyusu Desteği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!