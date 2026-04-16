Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 9-15 Nisan tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, kamu huzurunu bozan sürücülere yönelik yoğun uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda, 7 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan 5’er bin TL, 3 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan 16’şar bin TL ceza kesildi.

Sürücü belgesiz ya da geçersiz belgeyle araç kullanan 114 sürücüye 40’ar bin TL, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan 69 sürücüye ise 200’er bin TL ceza uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 2 sürücüye makas atmaktan 90’ar bin TL, 1 sürücüye drift yapmaktan 140 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan 208 sürücüye 5’er bin TL ceza kesilirken, alkollü araç kullanan 72 sürücüye 25’er bin TL, alkolmetreye üflemeyi reddeden 6 sürücüye ise 150’şer bin TL ceza verildi.

Öte yandan 61 sürücüye ışık donanımı eksikliğinden 1246’şar TL, 111 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten 1246’şar TL ve 419 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 5’er bin TL cezai işlem uygulandı.

