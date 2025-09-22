  • Haberler
Trafik kurallarını ihlal eden 2 sürücüye 14 bin TL ceza

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda trafik kurallarını ihlal eden 2 araca 14 bin 961 TL cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Asri mezarlık yanı akan trafikte tehlikeli hareketler” konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; Paylaşıma konu 2 araç polis ekiplerince tespit edilerek araç sürücülerine trafik kanunun ilgili maddelerinden toplam 14 bin 961 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

