Trafik kurallarını ihlal eden 3 sürücüye toplam 120 bin TL ceza işlem

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Erenköy Kasırga Caddesinde Drift Atan Araç”, “Talas Halef Hoca Mezarlığı Arkasındaki Bölgede Bir Araç Dakikalarca Drift Attı” ve “Atatürk Bulvarı Üzerinde Akrobatik Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsü” konulu paylaşımlar ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda; “Erenköy Kasırga Caddesinde Drift Atan Araç” paylaşımına konu araç tespit edilerek, araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 50 bin 894 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konularak ve araç trafikten men edildi. “Talas Halef Hoca Mezarlığı Arkasındaki Bölgede Bir Araç Dakikalarca Drift Attı” paylaşımına konu araç Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nce yapılan araştırma sonucunda yakalanarak araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 48 bin 559 TL cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi. “Atatürk Bulvarı Üzerinde Akrobatik Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsü” paylaşımına konu araç tespit edilerek araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 20 bin 844 TL cezai işlem uygulandı ve araç trafikten men edildi.