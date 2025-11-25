Trafik kurallarını ihlal eden 4 sürücüye toplam 28 bin TL cezai işlem

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden araçların yakalanması için çalışmak gerçekleştirdi. Bu kapsamda trafikte makas atarak trafiği tehlikeye atan şahıs tespit edilerek araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan aracında biriktirdiği izmaritleri yere atan şahıs tespit edilerek araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 993 TL cezai işlem uygulandı. “Uyanıklarda Bugün” paylaşımına konu 2 araç tespit edilerek araçların tescil plakalarına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 18 bin 534 TL cezai işlem uygulandı.