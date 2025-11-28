  • Haberler
  • Gündem
  • Trafik kurallarını ihlal eden bin 650 araç ve sürücüye cezai işlem

Trafik kurallarını ihlal eden bin 650 araç ve sürücüye cezai işlem

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde trafik kurallarını ihlal eden toplam bin 650 araç- sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik kurallarını ihlal eden bin 650 araç ve sürücüye cezai işlem

İl Emniyet Müdürlüğümüz Ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 araca çakar lamba takmak, 90 araca modifiyeli araç kullanmak, 25 araca abartı egzoz araç kullanmak, 267 araca sürücü belgesiz-geçersiz araç kullanmak, 33 araca makas atma,  329 araca, 74 araca alkollü araç kullanmak, 30 araca drift yapmak, 227 araca yüksek sesle müzik dinlemek, 571 araca cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'den Gazze'ye Uzanan El
Kayseri'den Gazze'ye Uzanan El
Talas'ta Filelerin Şampiyonu 'Alpagutlar' Oldu
Talas’ta Filelerin Şampiyonu “Alpagutlar” Oldu
PFDK'dan Kayserispor'a ve Baki Ersoy'a ceza
PFDK’dan Kayserispor’a ve Baki Ersoy’a ceza
FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan firari yakalandı
FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan firari yakalandı
Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'dan ölen Kayserili Jandarma Eri ile ilgili şok iddia!
Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'dan ölen Kayserili Jandarma Eri ile ilgili şok iddia!
Akaryakıtın saati saatini tutmuyor: Dün zam bugün indirim
Akaryakıtın saati saatini tutmuyor: Dün zam bugün indirim
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!