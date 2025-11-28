Trafik kurallarını ihlal eden bin 650 araç ve sürücüye cezai işlem
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde trafik kurallarını ihlal eden toplam bin 650 araç- sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğümüz Ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 araca çakar lamba takmak, 90 araca modifiyeli araç kullanmak, 25 araca abartı egzoz araç kullanmak, 267 araca sürücü belgesiz-geçersiz araç kullanmak, 33 araca makas atma, 329 araca, 74 araca alkollü araç kullanmak, 30 araca drift yapmak, 227 araca yüksek sesle müzik dinlemek, 571 araca cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.