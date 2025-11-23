  • Haberler
  Trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne 13 bin TL cezai işlem

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne 13 bin 440 TL cezai işlem uygulanarak aracı trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsü sivil trafik ekiplerce tespit edilerek sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 13 bin 440 TL cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi. Öte yandan, sürücünün ehliyetine el konularak psikiyatri yönünden muayenesinin yapılması için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

