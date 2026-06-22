Trafik kurallarını ihlal eden motosikletlilere 167 bin TL para cezası uygulandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 'Sosyal Medya Videosu Çekmek İçin Canlarını Tehlikeye Atan Gençler' konulu paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet sürücülerine toplam 167 bin TL para cezası uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Sosyal Medya Videosu Çekmek İçin Canlarını Tehlikeye Atan Gençler" konulu sosyal medya paylaşımı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; motosikletler ve sürücüleri sivil trafik ekiplerince tespit edildi ve motosiklet sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 167 bin TL cezai işlem uygulandı.