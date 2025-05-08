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Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal ederek yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücülere trafik kanunun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri"Kayseri'de trafiği böyle tehlikeye attılar" ve "Fuzuli caddesinde son ses müzikle çevreye rahatsızlık verdi” paylaşımları ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. "Kayseri'de trafiği böyle tehlikeye attılar" paylaşımına konu 2 araç tespit edilerek, araç sürücülerine ve yolcuya Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 6 bin 951 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan “Fuzuli caddesinde son ses müzikle çevreye rahatsızlık verdi" paylaşımına konu araç edilerek araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 10 bin 260 TL cezai işlem uygulandı ve sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Haber Merkezi

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