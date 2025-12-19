Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gürültü sesi nedeniyle çevreyi olumsuz etkiledi" ve “Kırmızı ışık ihlali araç kamerasına yansıdı” paylaşımları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; "Gürültü sesi nedeniyle çevreyi olumsuz etkiledi." paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi. Öte yandan “Kırmızı ışık ihlali araç kamerasına yansıdı” paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 lira cezai işlem uygulandı.