  • Haberler
  • Gündem
  • Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem

Kayseri'de 'Gürültü sesi nedeniyle çevreyi olumsuz etkiledi' konusu ile ilgili yapılan çalışma neticesinde araç ve sürücü tespit edilerek 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gürültü sesi nedeniyle çevreyi olumsuz etkiledi" ve “Kırmızı ışık ihlali araç kamerasına yansıdı” paylaşımları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; "Gürültü sesi nedeniyle çevreyi olumsuz etkiledi." paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi. Öte yandan “Kırmızı ışık ihlali araç kamerasına yansıdı” paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor – Konyaspor maçını Ömer Tolga Güldibi yönetecek
Kayserispor – Konyaspor maçını Ömer Tolga Güldibi yönetecek
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106'ncı yılı kutlandı
Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 106’ncı yılı kutlandı
Vali Çiçek, 'Kayseri, daima milli ruhun güçlü olduğu şehir olarak anılmıştır'
Vali Çiçek, “Kayseri, daima milli ruhun güçlü olduğu şehir olarak anılmıştır”
AGÜ'den Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi
AGÜ’den Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi
Hacılar bezi, coğrafi işaret olma yolunda
Hacılar bezi, coğrafi işaret olma yolunda
Kayseri'de 295 Milyon TL'lik Ulaşım Projesi
Kayseri'de 295 Milyon TL'lik Ulaşım Projesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!