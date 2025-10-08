  • Haberler
  • Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 64 bin TL cezai işlem

Kayseri'de trafik kurallarına aykırı hareket eden 6 şahıs polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı. araç sürücülerine toplam 64 bin 673 TL ceza uygulandı. Bir araç trafikten men edilirken iki sürücünün de ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine iki farklı noktada denetleme gerçekleştirdi. Yapılan denetlemeler neticesinde: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda çevreye rahatsızlık şahıslar ihbarı üzerine tespit edilen araç sürücüsüne 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi. Öte yandan Bekir Yıldız Bulvarı’nda yarış yaptığı belirlenen 5 araca trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 55 bin 406 TL cezai işlem uygulandı.  Ayrıca iki sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Haber Merkezi

