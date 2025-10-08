Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 64 bin TL cezai işlem

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine iki farklı noktada denetleme gerçekleştirdi. Yapılan denetlemeler neticesinde: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda çevreye rahatsızlık şahıslar ihbarı üzerine tespit edilen araç sürücüsüne 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi. Öte yandan Bekir Yıldız Bulvarı’nda yarış yaptığı belirlenen 5 araca trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 55 bin 406 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca iki sürücünün de ehliyetine el konuldu.