Trafik polislerinden mesai çıkışı araç denetim

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri üst geçit inişi hem araçların hem yayaların canını tehlikeye atan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Mesai bitiş saatlerinde Kocasinan Bulvarı’nın Sümer Üst geçit ile Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında bulunan üst geçit inişinde yasak olmasına rağmen yolcu indiren araçlar hakkında gelen yoğun şikayet üzerine trafik polisleri uygulama yaptı. Ekipler, muayenesi eksik olan araçları, uygunluk belgesinin süresi dolan okul taşıtını ve yasak bölgede indirme yapan araçlara cezai işlem uyguladı.