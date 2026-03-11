Trafik polislerinin günlük ceza kotası var mı?

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Komiser Murat Aranmış ve Eğitim Büro Amirliği Polis Memuru Ersin Özaltın, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı.

Trafik polislerinin günlük ceza kotası hakkında bilgilendirmelerde bulunan Polis Memuru Ersin Özaltın, “Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi'nde çok geliyor bu soru. O eğitimlere de biz katılıyoruz. Aslında polisin kotası var; ama halkın, vatandaşın bildiği şekilde değil. Trafik polislerine; "Sen bugün şu kadar ceza yazacaksın, şu kadar adet veya şu kadar TL'lik ceza yazacaksın" diye bir kota yok. Şöyle bir kota var: Örneğin; günlük 200 araç sorgulayacaksın, 100 araç sorgulamak zorundasın diye. Ama bütün ekipler zaten bunu fazlasıyla geçer. Size der ki; örneğin 50 araç sorgulayacaksınız. Ekip günü bitirmiştir; zaten o yoğunluğun içerisindedir, uygulama yapmıştır, kazaya bakmıştır, başka işlere bakmıştır. O sıralar, o esnada bütün hep tabletten sorgulama yapıyor. İşte hatalı parka müdahale etmiştir, çıkamayan sürücüye müdahale etmiştir; bunların hepsi sorgu. Günün sonunda ekip baktığı zaman 250 tane sorgu yapmış. Kota 50'ydi; o zaman kotanın da bir anlamı kalmıyor. Ama vatandaşın algısı. Kesinlikle öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.