Trafik uygulaması yapan polise çarpıp kaçan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı

Olay saat 20.00 sıralarında Talas İlçesi Mevlana Mahallesinde meydana geldi. Hulusi Akar Bulvarı Derevenk Viyadüğü yakınlarında polis ekipleri asayiş amaçlı uygulama yaparken bölgeye gelen ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil durmadan kaçtı. E.S.T. isimli şahsın kullandığı araç uygulama noktasından kaçarken görevli polislerden G.A.’nın hafif yaralanmasına neden oldu. Otomobil sürücüsü ve 3 yolcu Karasu Caddesi yakınlarında araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü E.S.T. ve yolcular daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Araç çekici ile otoparka çekildi.